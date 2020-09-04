Готовьтесь удивляться: на телеканале "Россия 1" стартует новый сезон шоу "Удивительные люди"

Уже в это воскресенье, 6 сентября, на телеканале "Россия 1" состоится премьера пятого сезона самого непредсказуемого шоу талантов в стране "Удивительные люди". Они удивят городом из мыльных пузырей, мнемотехникой быстрого запоминания, даром амфибии, метанием швейной иглы в микромишень и не только.

В новом пятом сезоне шоу "Удивительные люди" на легендарную сцену будут выходить участники со сверхспособностями не только из России, но и из многих стран мира. Удивлять они будут миллионы телезрителей и, конечно, звездную четверку гостей.

"Чем нас удивят на этот раз, я даже себе представить не могу", — отметила эксперт шоу Ольга Шелест.

"От нового сезона жду много эмоций, удивлений, потрясающих талантливых людей", — заявил эксперт Евгений Папунаишвили.

Удивляться будет чему — в этом году за победу поборются не только те, кто развил невероятные умственные способности, но и недюжинные физические. Самые смелые попробуют преодолеть, казалось бы, недосягаемые и даже опасные рекорды прошлых сезонов шоу. А те, кто раньше были рядовыми поклонниками проекта, теперь готовы встать на место удивительных людей. Например, Анна Бондаренко из Ставропольского края, впечатлившись способностями мнемотехников, сама стала таковой. Она научилась запоминать огромные объемы информации, особенно биометрические данные людей. Раньше работала следователем. Еще свои навыки продемонстрируют виртуозные грузчики и мастер телекинеза — все это только в первой программе.

Всего на участие в новом сезоне шоу претендовало более тысячи сверхлюдей.

"То, что действительно поражает воображение — основной критерий, которым мы руководствовались при выборе участников для нового сезона", — рассказала генеральный продюсер шоу "Удивительные люди" Юлия Сумачева.

Интереснейшие испытания и масштабные эксперименты в студии и на отрытом воздухе. Сложнопостановочные съемки и никакой подтасовки. У каждого участника только один дубль и шанс доказать, что он — самый удивительный человек. 6 сентября в 17:30 не пропустите старт юбилейного сезона "Удивительных людей" на телеканале "Россия 1".