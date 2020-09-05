СК Белоруссии ответил КС

Нецелесообразным назвал Следственный комитет Белоруссии обсуждение с Координационным советом оппозиции вопросов о возбуждении уголовных дел по случаям насилия со стороны правоохранителей в отношении участников протестов. Не собираются следователи обсуждать с членами оппозиционного КС и возбуждение любых других уголовных дел.

Такой ответ дали в белорусском Следственном комитете на запрос пяти членов президиума КС, передает РИА Новости. В ответе СК сказано, что такое обсуждение "не основано на законе и является нецелесообразным".

Представители оппозиции ранее не раз заявляли о необходимости возбуждения дел и расследования фактов насилия правоохранителей по отношению к гражданам во время протестов после августовских выборов президента Белоруссии. В ответе СК также сказано, что по поручению руководства ведомства электронное обращение от имени членов президиума КС приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного генпрокурором Белоруссии 19 августа из-за создания совета оппозиции.

После создания оппозицией Координационного совета по транзиту власти Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье 361 белорусского УК – "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Установленное данной статьей наказание – до пяти лет колонии.