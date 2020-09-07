Осень начнет вступать в свои права со вторника

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что начиная со вторника, 8 сентября, в регионы Центрального федерального округа придет "настоящая осень": температура воздуха понизится на 7-9 градусов, похолодание принесет с собой хмурое небо, низкую облачность и интенсивные дожди.

При этом, по словам метеоролога, во время похолодания температурный фон в регионах ЦФО будет выше нормы примерно на два градуса. Также Роман Вильфанд напомнил, что "бабье лето" приходит именно после таких периодов ненастья, оно может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, передает ТАСС.