Мосгорсуд отменил оправдательный приговор мужчине, убившему гея на Курском вокзале

Оправдательный приговор присяжных в отношении Антона Бережного, который напал в Москве на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, отменен. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Уголовное дело Бережного будет передано на новое рассмотрение в Басманный суд в ином составе со стадии предварительного слушания. Мосгорсуд удовлетворил жалобы прокуратуры, а также представителя потерпевших, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в конце июня 2019 года. Перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной напал на двух мужчин-геев — Романа Едалова и Евгения Ефимова. Первый пострадавший в конечном итоге скончался от полученной травмы, второй получил легкое ранение.

В суде обвиняемый признал свою причастность к случившемуся, но отметил, что у него не был цели убить человека. В результате присяжные вынесли вердикт в пользу Бережного. Мужчину признали виновным в побоях и приговорили к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Бережной был освобожден в зале суда.