Прожила лишь 9 дней: солист 5sta Family потерял новорожденную дочь

Трагедия в семье солиста 5sta Family Валерия Ефремова: новорожденная дочка музыканта скончалась, прожив всего 9 дней.

Артист сам сообщил об этом в закрытом аккаунте "Инстаграма". Девочка, которую Валерий и его возлюбленная назвали Виктория, родилась 25 августа. Что стало причиной ее смерти, Валерий не уточняет.

Музыкант пишет о ее уходе в мир иной со светлой грустью и благодарит дочку за "самые прекрасные 9,5 дней", за которые она успела наполнить любовью их сердца.

"Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями", – написал Валерий и добавил на английском фразу: "Когда-нибудь мы увидимся снова".

Как пишет "СтарХит", Валерий и его возлюбленная Анна вместе уже около 10-ти лет: в соцсетях их совместные фото с презентаций и отдыха начали появляться в начале 2010-х годов. При этом долгожданную беременность пара не афишировала, так что для поклонников рождение девочки в конце августа стало неожиданной новостью.