На американском авианосце потеряли матроса

На авианосце USS Nimitz потеряли матроса. Как сообщат 5-й флот ВМФ Соединенных Штатов, 6 сентября экипаж полностью обыскал весь корабль и не нашел одного моряка, после чего в 18:47 по местному времени USS Nimitz сообщил о человеке за бортом и начал поисково-спасательную операцию на севере Аравийского моря. Авианосцу помогает ракетный крейсер USS Princeton.

Status Update: “The search & rescue efforts for the missing USS Nimitz Sailor are ongoing in the North Arabian Sea.



USS Nimitz called man overboard @ 6:47pm local time on Sept 6 after personnel aboard the ship were unable to locate the Sailor following a shipwide search.”