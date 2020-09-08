Живет на обочине. На Урале мужчина три недели охраняет слетевшую в кювет фуру

Несколько недель в Белорецком районе Башкирии в лесу стоит фура, попавшая в ДТП на загородной трассе. Застрявший большегруз охраняет мужчина, у которого почти не осталось еды. Проезжающие мимо автомобилисты стараются помочь человеку, попавшему в беду. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

О ДТП стало известно из сообщества для водителей в социальной сети "Вконтакте", где появились фотографии. По словам очевидца, в результате аварии за обочиной оказался большегруз. Склон, с которого скатилась машина, оказался слишком крутым, чтобы достать тяжелый автомобиль.

"Фура уже стоит более трех недель. С машиной рядом живёт мужик. Говорит, ни чая, ни сахара, ничего не осталось уже. Может кто-то едет в те края? Поможем человеку", – пишет автор поста.

ДТП произошло 26 августа. Легковой автомобиль "Opel Zafira" поднимался в гору, в то время как ей навстречу на большой скорости ехал большегруз. Водитель фуры потерял управление и съехал с дороги в кювет. Все участники аварии живы, однако транспорт застрял в лесном массиве. С момента аварии большегруз охраняет мужчина, который там и ест, и спит.

Неравнодушные люди сказали, что привезут к месту аварии продукты и другие необходимые вещи.