Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал игру при пустых трибунах, что связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. 35-летний португалец сравнил выступления футболистов без болельщиков с походом в цирк, где нет клоунов.

В интервью изданию Record Роналду заявил: "Мне нравится свист трибун, это меня заводит. Однако здоровье на первом месте. И если ВОЗ нам сообщает, что условий для допуска болельщиков нет, то на этом все. Жизни людей – это самое главное. Но играть без зрителей на трибунах все равно что сходить в цирк, где нет клоунов".

Накануне Роналду забил два гола за сборную Португалии в матче Лиги наций против Швеции, чем принес победу своей национальной команде со счетом 2:0. Благодаря своему дублю португальский нападающий оформил свой сотый мяч за Португалии.