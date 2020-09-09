Новые критерии "Оскара": без геев и негров у фильмов нет шансов

Американская академия киноискусств утвердила новые стандарты, которых уже вскоре должны будут придерживаться создатели лент, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Речь идет о четырех критериях, по меньше мере два из которых для этого должны быть соблюдены.

В частности, как минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств, сообщает ТАСС.

Если достичь этого невозможно, то по меньшей мере 30 процентов всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Новые правила, как поясняют американские киноакадемики, направлены на борьбу с притеснениями этих категорий людей.

По сведениям сайта "КиноПоиск", 93-й церемонии вручения "Оскара", которая состоится в феврале 2021 года, эти новые стандарты еще не коснуться, но будут постепенно вводиться уже с 94-й церемонии, а полностью вступят в действие в 2024 году.