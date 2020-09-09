Российский хоккеист дисквалифицирован за кокаин

Нападающий клуба "СКА-1946" Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года Международной федерацией хоккея (IIHF). В пробах 19-летнего хоккеиста обнаружены следы кокаина.

После матча Молодежной хоккейной лиги между "СКА-1946" – "Тайфун" у Ильи Алтыбармакяна была взята допинг-проба, в которой были обнаружены метаболиты кокаина, сообщает РИА Новости. Хоккеист был дисквалифицирован до 24 марта 2024 года.

Хоккеистка подмосковного "Торнадо" Мария Тюганкина дисквалифицирована на 8 месяцев. В ее допинг пробе был обнаружен фуросемид, относящийся к группе запрещенных веществ. Сама 19-летная спортсменка утверждает, что принимала препарат непреднамеренно.