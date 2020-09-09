Полузащитник "Урала" подарил больнице призовой автомобиль

Румынский полузащитник "Урала" Эрик Бикфавлви подарил екатеринбургской больнице автомобиль "Лада-Грант". Сам Эрик получил машину, как приз за самый красивый гол сезона.

В матче между "Уралом" и "Арсеналом" Эрик Бикфалви поразил ворота туляков красивым ударом через себя. За это руководство клуба наградило футболиста автомобилем "Лада-Гранта". Сам Эрик решил отдать подарок больнице, ведущей борьбу за коронавирусом.

В центральной больнице №3 не хватало транспорта. Как сообщил ТАСС, главный врач Антон Старков, с помощью автомобиля, подаренного футболистом "Урала", врачи смогут совершать до 50 дополнительных выездов в день.