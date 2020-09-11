Киллер хладнокровно расправился с обедавшим мужчиной. Видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент убийства, совершенного днем в четверг, 10 сентября, в городе Гордонс-Бей, расположенном на территории Западно-Капской провинции ЮАР в непосредственной близости от Кейптауна.

Неизвестный злоумышленник, скрывавший свое лицо под мотоциклетным шлемом, подошел к мужчине, обедавшему в таверне на одной из главных улиц популярного города-курорта на побережье Атлантического океана.

Преступник выстрелил в голову своей жертве, после чего скрылся на мотоцикле – стражам порядка не удалось задержать его по горячим следам.

Как сообщают местные СМИ, 40-летний пострадавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где и скончался.

Полиция пока воздерживается от предметных комментариев по делу и не называет возможные причины расправы.