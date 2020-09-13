Хронические болезни и как с ними жить – мнение доктора Мясникова

По словам доктора Мясникова, сейчас значительно увеличилось количество ненужных процедур. УЗИ, МРТ! Врачи всегда что-то находят. Как с этим жить? "Мы все имеем хронические болезни. Не отчаивайтесь! Все зависит от головы, от нашего отношения. Просто живите и не заморачивайтесь", – сказал Александр Леонидович в эфире канала "Россия 1".

Недавно Александр Мясников честно пытался записать свои хронические болезни. "Я указал подагру, вроде у меня с детства, как мне говорили, хронический бронхит, про изжогу написал, про давление. Когда я уже начал заполнять шестую или седьмую строчку, я призадумался: "Слушай, с таким набором болезней надо в больнице лежать, а не по тайге бегать, и не на лодках сплавляться, не на лошадях скакать!" – рассказал ведущий еженедельной медицинской программы "Доктор Мясников".

"Я вижу, что то, что еще недавно было нормой, сегодня – болезнь", – ужаснулся телеведущий и врач с 40-летним стажем. Действительно, показатель сахара 7 ммоль/л – диабет, а 5,6 – это уже не норма. А раньше норма была 8 ммоль/л. Давление 120 на 80 – уже предгипертония. Нормы холестерина сузились настолько, что даже то, что было недавно нормальным – чуть больше 5, уже не норма! Врачи ужесточают рамки! При давлении 130 на 90 они уже назначают таблетки. За последнее время количество людей, принимающих лекарство от гипертонии, увеличилось на 40 процентов. "Представляете, радость фармкомпаний?" – задался вопросом Александр Леонидович.

"Да, есть болячки, есть гипертония, но я регулярно пью таблетки. Я не заморачиваюсь, натощак, не натощак, утром, вечером! Я лучше проснусь, закинул – и пошел! И живешь дальше, и живешь активно", – высказал мнение Александр Леонидович.

Мясников призывает людей, имеющих хронические заболевания, не сдаваться. "Болезни должны быть как собака, которая в углу сидит. Как быстро мы подожмем хвост и лапки? Мы хотим жить долго, жить безболезненно и быть активными. При этом желательно, чтобы не было целлюлита и морщин. Последний пункт – это уж как повезет. А первые три вы должны заработать…" – объяснил заслуженный врач.

Шесть принципов опытного доктора Мясникова: здоровый человек – это тот, кто считает себя здоровым. А больной человек – тот, кто считает себя больным. При этом, далеко не всегда здоровый человек является здоровым. И далеко не всегда больной человек является больным. Наличие симптомов не всегда говорит о том, что ты больной. А отсутствие симптомов не всегда говорит, что ты – здоровый.

"Не заботьтесь вы о завтрашнем дне! Не думайте, когда вы умрете, как вы умрете! Зачем вам это! Просто живите. Мы же встаем, делаем какие-то ритуальные действия. Выпили таблетки, когда надо – сходили к врачу, но не заморачивайтесь. Самое главное – жизнь", – отметил Александр Мясников.