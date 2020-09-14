Доктор Мясников назвал необычные симптомы обычных болезней

Доктор Александр Мясников в рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о необычных проявлениях обычных болезней.

Например, боль в суставах – это не обязательно артрит, это еще и классический признак климакса. Недостаток женских половых гормонов может проявляться раздражительностью, приливами, сухостью слизистых, но также и болью в суставах. Многие вирусы тоже протекают с болью в суставах, в частности, гепатиты В и С. И воспалительные болезни кишечника – язвенный колит, болезнь Крона – весьма неожиданно могут вызвать боль в колене и суставах.

Сухость во рту может говорить об анемии и дефиците витамина А, а также о болезни Шегрена, аутоиммунном поражении соединительной ткани, затрагивающем слюнные железы. Часто эта болезнь бывает составной частью других ревматических заболеваний.

Депрессия может стать признаком болезней щитовидной железы и онкологии. А хроническая усталость наряду с сухостью во рту может говорить о системной красной волчанке. Сама же по себе она может быть симптомом боррелиоза.

Зуд по всему телу – иногда симптом болезней печени, болезней крови и почечной недостаточности и рассеянного склероза. Помните, сильный зуд может быть предвестником лимфомы!

Боль в плече – симптом инфаркта миокарда либо желчнокаменной болезни. Внимательный врач, ставя диагноз, должен смотреть на все в комплексе и задавать правильные вопросы, уверен Мясников. Не всегда анализы и МРТ дают точный ответ, лучше смотреть на пациента и разговаривать с ним.