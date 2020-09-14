Адвокат объяснила, как обвиняемый в убийстве депутат может уйти от ответственности

Недавно станицу Калужскую Краснодарского края потрясла загадочная смерть 37-летней Натальи Хацко, убийцей которой многие считают местного депутата Евгения Ярыша. Но в настоящее время он находится на свободе и даже не лишен депутатского статуса. В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Евгения Лещенко, адвокат семьи погибшей, рассказала, как развивается дело и объяснила, как обвиняемый может попытаться уйти от ответственности.

По словам адвоката, уголовное дело до сих пор не возбуждено. "Проверка проводится второй месяц, нас не извещают. Итоговое решение не было принято, материал был передан в следственный отдел МВД". Лещенко обратила внимание на то, что, так как Ярыш является депутатом, следствие в отношении него может проводиться только Следственным комитетом. Результаты медицинского освидетельствования состояния Евгения адвокат не видела, но может предположить, что медосвидетельствование за Ярыша мог пройти брат-близнец, который его неоднократно выручал.

Евгения Лещенко добавила, что рассказы Евгения Ярыша о том, что после смерти возлюбленной он пытался свести счеты с жизнью – попытка депутата уйти от ответственности. Адвокат отметила, что в настоящий момент потерпевшая сторона боится, что дело переквалифицируют и все спишут на несчастный случай.