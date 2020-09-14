Депутата обвинили в том, что он убил свою возлюбленную, а потом выкрал ее тело

2 августа 2020 года в станице Калужская Краснодарского края при загадочных обстоятельствах погибла 37-летняя Наталья Хацко. Через несколько часов после смерти ее окровавленное тело привез в больницу бывший возлюбленный, 35-летний депутат Евгений Ярыш. Как только врачи констатировали смерть женщины, мужчина выкрал труп и пустился в бега, а потом попытался покончить с собой. Известно, что последний в своей жизни вечер Наталья провела с подругами, но уже под утро на мотоцикле приехал пьяный Евгений, забрал ее и увез в неизвестном направлении. Родные и друзья Натальи отказываются верить в версию Евгения, что девушка на ходу выпрыгнула из мотоцикла и разбилась, ведь незадолго до гибели она сломала ногу и с трудом могла передвигаться. Что же произошло на самом деле той августовской ночью? Правду ли говорит Ярыш? Все подробности – в "Прямом эфире" на канале "Россия 1".

Убитая горем мать Натальи отказывается верить в то, что ее дочь погибла в результате несчастного случая. По словам женщины, два дня ей не отдавали тело, а когда родители все-таки получили его – не узнали свою дочь. "Открыли гроб, и я говорю: "Это не моя девочка". От Наташи ничего не осталось. Вся в синяках, ссадинах. А вместо головы было месиво", – поделилась ужасными подробностями Любовь Дмитриевна.

О том, что дочь встречалась с депутатом, родители знали. Как знали и о том, что он избивал ее. Но Наталья любила Ярыша и просила родителей не вмешиваться. Их отношения длились около десяти лет, а незадолго до своей гибели Хацко решила расстаться с возлюбленным. Она знала, что у Евгения была еще одна любовь, и он разрывался между двумя женщинами. И Наталья была против таких отношений.

Инна Захарова была последней, кто видел Наташу в живых. По ее словам, когда подружки собрались вместе, Хацко сказала: "Я чувствую, что сегодня что-то случится". Но Инна ответила: "Все это глупости, давай забудем. Мы спокойно сидели, смеялись и отдыхали", – рассказала Захарова. Когда Евгений приехал к ним, было уже раннее утро. "Он пошел ей навстречу и сказал: "Поехали домой". Взял ее за шею и за руку, а потом отвел к мотоциклу", – вспоминает она. А уже потом, спустя несколько часов, ей позвонили и сказали, что Наталья умерла. Инна сомневается, что ее подруга могла сама выпрыгнуть из люльки мотоцикла на полном ходу. А Татьяна Матвеева, подруга Хацко, предположила, что Ярыш мог убить возлюбленную в порыве ревности.

Анастасия Смаль, подруга Евгения Ярыша, отметила, что знает совсем другого Евгения: "Он отзывчивый парень, этой семье помогал ни раз. Наташа всегда звонила Жене, если у нее что-то случалось. Помог провести в дом воду, сделать навес. Он оказывал помощь всем". По словам Анастасии, Наташа умела за себя постоять. "Если бы он ее тащил насильно, она бы расцарапала ему лицо. Она села в люльку – значит, она сделала это сама", – рассказала она. Кроме того, Анастасия отметила, что ни разу не видела, чтобы Евгений бил Наташу.

По словам Евгении Лещенко, адвоката потерпевшей стороны, уголовное дело до сих пор не возбуждено. "Проверка проводится второй месяц, нас не извещают. Итоговое решение не было принято, материал был передан в следственный отдел МВД". Лещенко обратила внимание на то, что, так как Ярыш является депутатом, следствие в отношении него может проводиться только Следственным комитетом. Результаты медицинского освидетельствования состояния Евгения адвокат не видела, но может предположить, что медосвидетельствование за Ярыша мог пройти брат-близнец, который его неоднократно выручал.

Что сам Евгений Ярыш рассказал о трагедии? Правда ли, что он собирался свести счеты с жизнью? Что рассказал врач скорой помощи, который дежурил в ночь трагедии? И почему некоторые жители станицы отказываются верить, что их местный депутат причастен к убийству? Ответы – в программе "Прямой эфир".