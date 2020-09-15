Автора Гарри Поттера подвергают травле представители ЛГБТ-сообщества

В тренды Twitter выбился хэштег RIPJKRowling, что в переводе "покойся с миром, Джоан Роулинг". Хотя писательница жива и здорова.

Так сообщество трансгендеров продолжает обвинять Роулинг в так называемой "транс-фобии", сообщает "Россия 24".

В июне автор книг о Гарри Поттере в Twitter выступила против "концепции стирания биологического пола". Против Роулинг была развернута кампания, вплоть до травли. Группы ЛГБТ-активистов призывают не покупать ее книги, а вместо этого поддерживать финансово любых других, более толерантных авторов.