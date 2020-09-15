Доктор Мясников назвал COVID-19 "репетицией перед настоящим апокалипсисом"

Часто можно услышать мнение, что коронавирус был послан людям свыше. Одни считают его искуплением за гордыню, другие – методом остановить безудержный рост человеческой популяции. По словам доктора Мясникова, можно сколько угодно ссылаться на Библию и говорить про "коней апокалипсиса", но COVID-19 не так страшен, как многим может показаться. В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Леонидович рассказал, что представляет наибольшую опасность для человечества на самом деле.

Мясников напомнил, что с коронавирусом люди встречались и раньше: в 2002 году, 2012, а уже потом в 2019-м. Вирус был известен. Ирония судьбы состоит в том, что врачи знали, что придет вирус. Даже сам Мясников еще в книге пятилетней давности писал: "Проснитесь, мы сидим на кипящем котле инфекции, крышку вот-вот сорвет. Мы боимся инфарктов, инсультов. Но нам не это грозит". Но никто не ожидал, что придет именно коронавирус, потому что изначально он не считался очень опасным. Боялись, что произойдет мутация гриппа.

По словам доктора, в будущем ученые прогнозируют появление более опасной инфекции, чем COVID-19. "Сегодня мы говорим, что смертность от коронавируса в среднем 1,4, хотя это значение весьма условно и зависит от того, от чего мы считаем. Если подсчитать смертность от реального количества инфицированных, то она будет примерно 0,08. А при той эпидемии, которую мы ждем, смертность может быть до 30. И уже никакие карантины его не остановят", – отметил врач.

По мнению Мясникова, COVID-19 выдыхается, с каждым новым заболевшим человеком он становится менее заразным. И вакцинирование поможет вернуться к той жизни, которая была до пандемии. Болезнь не удастся убить полностью, но не будет осложнений, перестанут умирать люди. "Коронавирус показал, что мировая система здравоохранения не готова к серьезной пандемии с высоким уровнем смертности", – сказал доктор.