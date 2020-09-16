Похороны Роулинг: ЛГБТ-сообщество окрысилось на автора бестселлеров о Гарри Поттере

"Покойся с миром, Джоан Роулинг". Сотни твитов, провожающих живого писателя на тот свет. И все потому, что в новой книге трансгендер оказался злодеем.

Текст "Не могу поверить, что она умерла" – и фото облезлой помоечной крысы. Или вот ещё вариант – снимок переполненного мусорного ведра.

А то и даже целого уличного бака с отходами. Выглядит странно. Сопровождается – не менее странным хэштегом: "Покойся с миром, Джоан Роулинг".

Подобных постов в англоязычном Твиттере – тысячи. Всё это – своеобразный флешмоб: пользователи соцсетей провожают в последний путь автора культовых романов про Гарри Поттера. Которая, тем не менее, жива. И, насколько можно судить, умирать не собирается.

Зато, что точно сделала, так это написала новое произведение. Детектив, где маньяк – согласно первым рецензиям – переодевается в женское платье, чтобы похищать и убивать женщин. Ну и вот – бурная публичная реакция: в том числе от тех, кто читать книгу вообще не собирается, но заведомо негодует.

Сводится она к тому, что знаменитая писательница – якобы оскорбляет так называемое ЛГБТ-сообщество, и в частности – трансвеститов. Собственно, поэтому Роулинг, фигурально выражаясь, теперь хоронят заживо. А чего они таким образом добиваются?

Книга "Дурная кровь" – хоть и пятая по счету в цикле детективных романов Роулинг, абсолютно точно занимает мировое первенство по уровню критики в ее адрес, в том числе и от тех, кто еще даже не успел эту книгу прочесть.

Та часть коммьюнити, что не желает Роулинг немедленной и мучительной смерти, искренне вопрошает, как она посмела написать роман, где транс-человек может быть злодеем? Немыслимая наглость, ведь по нормам новой этики на роль антагониста годится исключительно белый человек традиционной ориентации. Не согласны? Добро пожаловать в клуб трансфобов.

"То есть когда, меньшинства борются за свои права, они почему-то автоматом забывают про права всех остальных. Если у тебя есть другое мнение, другая точка зрения, если ты ее не так высказываешь – то автоматом ты становишься врагом народа! Это какая-то однобокая свобода слова, которая существует только в рамках какой-то одной тусовочки", – считает Леся Рябцева, журналист, блогер.

Но тусовочка эта не столь мала и имя ей – легион. Писательницу публично критикуют и требуют покаяния не только лгбт-активисты, но и голливудские звезды, в том числе и те, что стали знаменитыми, снимаясь в фильмах, основных на ее романах, и даже бывшие фанаты. Крупнейшие сайты, посвященные Гарри Поттеру, отказались впредь публиковать даже имя Роулинг. Другие пошли дальше, заявив, что "Поттериану" написала не эта гомофобная женщина, а актер Дэниел Рэдклифф или даже певица Бритни Спирс.

И это не впервые, летом ее также втоптали в грязь за твит, в котором писательница возмутилась статьей с заголовком "люди, у которых бывает менструация". Ведь такие люди на протяжении веков зовутся женщинами. Но западное общество старается отойти от понятия биологического пола, заменив его понятием гендер. Именно это и не нравится Роулинг. В "Поттериане", она поднимала острые вопросы социального и расового неравенства, и была любима миллионами, но стоило ей только заговорить о перегибах со стороны меньшинств, как эти же миллионы от нее отвернулись.

"Сейчас она тоже показывает социальный конфликт, социально-культурный конфликт, одновременно с этим показывая, что приверженцы, того, что они называют правами меньшинств и подлинной свободы, на самом деле такие же авторитаристы, каковыми могли быть какие-нибудь британские монархи средневековья, даже в худшей форме! В большей мере. То есть, они навязывают обществу определенные представления, и считают, что тот, кто держится иного мнения, достоин только разоблачения, порицания и наказания", – отмечает Василий Колташёв, политолог.

Роулинг уже лишена престижной премии в области прав человека. И, судя по всему, на этом дружелюбные и миролюбивые представители ЛГБТ-сообщества останавливаться не планируют, искренне считая, что могут диктовать большинству и требовать подчинения. Свобода мысли, слова, творчества доступна лишь им одним. Жаль их расстраивать, но это не так. В твиттере запущен хештег "я остаюсь с Джоан Роулинг", собравший тысячи упоминаний. А за писательницу заступился актер, сыгравший в культовой саге роль лесничего Хагрида, назвав людей обвиняющих автора в трансофобии – болтающимися вокруг, ожидая, когда их обидят.

"Люди, которые профессионально занимаются тем, что обижаются и оскорбляются, они просто пытаются сделать себе на этом своего рода идейную карьеру. Потому что это интервью в СМИ, это повышение своей популярности, раскручивание своих аккаунтов, и так далее за счет Роулинг! Отдельные активисты пытаются на этой истории сделать себе какой-никакой социальный капитал. И им сейчас, что бы Роулинг ни написала, и не сказала и не сделала, ей вообще достаточно дышать и существовать, чтобы они нашли в этом трансфобию", – считает Анна Федорова, феминистка, политтехнолог.

Впрочем, невзирая на травлю, крупнейшие онлайн-площадки и книжные сети от продажи якобы не толерантного романа отказываться не стали, напротив – выводят его в тренды. Ведь вопреки тем, кто ратует за этику новую, большинство все еще помнит о существовании этики старой, учащей уважать чужое мнение и право на иную точку зрения, вне зависимости от того, как сильно она тебе не нравится.