Даниил Квят провел тренировку с Конором Макгрегором

Гонщик команды "Формулы-1" AlphaTauri, Даниил Квят провел тренировку по боксу с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Российский гонщик рассказал об этом событии на своей странице в соцсети.

Даниил Квят большой любитель бокса и единоборств. В перерыве между этапами "Формулы-1" 26-летний гонщик провел тренировку с бывшим чемпионом мира в легком весе по версии UFC Конором Макгрегором. "Был рад общению с прекрасным человеком и сильным бойцом", – приводит слова Квята ТАСС.

В минувшее воскресенье Даниил занял седьмое место на Гран-при Тосканы. Следующий этап – Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.