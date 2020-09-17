Павлюченкова проиграла Свитолиной на турнире в столице Италии

В Риме продолжается крупный турнир Женской теннисной ассоциации Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 2,1 млн долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной.

Грунтовый турнир в столице Италии рассматривается многими игроками как репетиция состязаний "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции, который из-за пандемии коронавируса перенесен с весны на осень. К сожалению, Павлюченкова не смогла составить конкуренцию украинской спортсменке и проиграла – 3:6, 6:7.