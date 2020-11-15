Что такое хорошо и что такое плохо: как крупные IT-компании вмешались в американские выборы

Чему у Америки Россия может поучиться и как применить ее опыт себе во благо? Учиться нам не зазорно. Россия далека от того, чтобы, как некоторые, считать, что уже вышла в классики демократии. Да и как говорил выдающийся американский поэт и мыслитель Ральф Эмерсон, "каждый человек, которого я встречал в жизни, был в чем-то лучше меня, и этому я у него учился". Справедливо и для государств. Так чему на примере американских выборов можно и России поучиться?

А вот хотя бы опасениям об иностранном вмешательстве в выборы. Помните, сколько скандалов и подозрений в адрес России было на этот счет в Америке? Прямо до истерики доходило. Сейчас как-то отлегло. О русских хакерах вроде не слышно, но само по себе отношение к иностранному вмешательству для нас вполне поучительно. Не может же быть так, что для Америки иностранное вмешательство плохо, а для России хорошо? Не может, поскольку иностранное вмешательство всегда смазывает картину волеизъявления народа. Нам же этого не нужно. Как не нужно и Америке. В свое время Россия, научившись у Америки, приняла закон об иностранных агентах. С тех пор, например, любые некоммерческие организации (НКО), получающие у нас иностранное финансирование, должны регистрироваться как иностранные агенты. Понятно ведь, что иностранные деньги – это всегда и иностранный заказ.

Закон сыграл свою благотворную роль для России, но не понравился иностранным заказчикам. Нашли способ: раздробить НКО на отдельные личности и платить прямо отдельным личностям. Изящно. Так, например, действует у нас ассоциация "Голос". После того как их законно за иностранное финансирование признали иностранным агентом, они упразднили юрлицо и теперь действуют как группа вольноопределяющихся, чьи движения никем якобы не координируются.

При этом физлица денежки из-за рубежа получают исправно и представляются оппозиционными активистами, политиками, правозащитниками, наблюдателями и еще кем угодно. Но все исполняют иностранный заказ. В Америке бы такое точно не прошло. Там с иностранным вмешательством в выборы строго. А почему не строго должно быть у нас? В конце концов выборы – важнейший институт государства и общества. Это наши выборы, наше общество и наше государство.

Вот сейчас в Америке еще другая беда. В их выборы вмешиваются крупные IT- компании – Twitter, Facebook, Google. Они вводят цензуру против республиканцев, травят Трампа и вообще доминируют – с претензией определять, что такое хорошо и что такое плохо для миллиардов людей и уж, конечно, для самих американцев. Это вмешательство в выборы? 100%! Ведь рулят люди, которых никто не избирал для этого – создатель Тwitter миллиардер Джек Дорси, миллиардер Марк Цукерберг (Facebook), миллиардер и гендиректор Google Сундар Пичаи. По какому праву они вмешиваются в выборы? Ну, ладно американские, а в российские и вообще в российскую жизнь?

Недавно мы рассказывали, как сервис YouTube, принадлежащий компании Google, решил ограничить просмотры программы "Вести недели". С какой стати? вмешательство? Да, мы – против. Холдинг ВГТРК создал приложение "Смотрим", где все вам, пожалуйста.

Понятно, что что-то в наших силах, а что-то – нет. Возможности всех на свете ограничены. Но давайте сделаем хотя бы то, что можем. Ради спокойного развития России. А то, вокруг что-то все как-то некультурно. Нам это надо?