Путин поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с победой в "Дакаре"

Поздравление в адрес пилотов команды "КАМАЗ-мастер" направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства назвал тройную победу россиян в ралли-рейде "Дакар" в классе грузовиков "ярким успехом".

Как уже сообщали Вести.Ru, все три призовых места в классе тяжелых машин оказались у нашей команды: первым к финишу пришёл экипаж Дмитрия Сотникова, следом расположились экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева.

Президент поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в победу – гоночные экипажи, руководство и технический персонал за силу характера и слаженную работу, сообщает телеканал "Россия 24". Телеграмма опубликована на официальном сайте главы государства, который назвал результат ярким успехом, по его словам команда подтвердила высочайший уровень профессионализма.