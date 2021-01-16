Инфаркт миокарда – как распознать приближение беды

Классическая картина инфаркта была описана еще в 1950 году. "Боль – смерть" – это самая распространенная форма нестабильной стенокардии. Однако в эфире канала "Россия 1" доктор Мясников утверждает: все не так просто, ведь инфаркт далеко не всегда сопровождается болью. Внезапная одышка, затруднение дыхания, кашель, слабость, потливость – все это может являться симптомами, эквивалентными инфаркту.

Классический признак инфаркта – типичная боль за грудиной, однако в ряде случаев она может вообще отсутствовать или локализоваться в иной области. К примеру, в животе. "Сколько у нас привозили больных с инфарктом, и это было спутано с аппендицитом, а сколько больных с аппендицитом оперировали, а у них инфаркт!" – вспоминает доктор Мясников.

Отрыжка и изжога, появление желудочного дискомфорта – все это также может свидетельствовать о развивающейся стенокардии. Или, к примеру, зубная боль. Опытные стоматологи сразу могут определить: если зубы здоровые, а челюсть при этом ломит, необходимо срочно сделать кардиограмму. При инфаркте боль может отдавать и в шею, и в затылок, и в левое плечо, и даже в палец.

"Если болит классически за грудиной, это, скорее всего не сердце. А вот если человек прикладывает руку и говорит: "Давит, жмет...". Иногда женщина жалуется: "У меня такое ощущение, что давит лифчик. Я уже поменяла, а он давит". Вот, лифчик у пожилой женщины, если она еще и диабетик, это тоже симптом", – поясняет Александр Леонидович и еще раз предупреждает: стенокардия в довольно высоком проценте случаев может протекать совершенно бессимптомно.

Мужчины в возрасте 45 и выше, женщины после менопаузы, курильщики, люди, страдающие избыточным весом, у которых повышены холестерин, сахар, давление, а также отсутствует физическая активность, должны помнить: у каждого пятого из них уже есть стенокардия, но они об этом даже не догадываются. Доктор Мясников призывает всех, у кого присутствует один или несколько факторов риска, ориентироваться именно на них. И тогда болезнь можно будет не только предупредить, но и предотвратить ее самые печальные последствия.