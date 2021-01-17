В чем сила? Американский журналист порассуждал о россиянах

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в чем заключается их главная сила. В статье для журнала National Review Тененбом радуется, что в Москве, несмотря на антиковидные ограничения, по-прежнему открыты театры, ТЦ, рестораны и кафе. Журналист признается, что он рад тому факту, что принимает зрителей всемирно известный Большой театр, а "от русской еды никак не откажешься" — в столице России можно попробовать самые вкусные блюда в мире.

Он сравнил московские реалии с "ситуацией страха", которая царит на Западе, когда люди каждый день боятся умереть если не сегодня, то завтра или на следующей неделе. Тененбом считает, что русский подход к оценке пандемии лучше. При этом на взгляд со стороны никакой пандемии в России нет. Он отметил, что в Москве полицейские дежурят у входов в метро, где и проверяют наличие средств защиты. Впрочем, некоторые россияне заходят в подземку и спускают маску.

"Россия — это другой мир. Даже логика здесь другая", — отметил писатель.

Тененбом привел слова жителей Санкт-Петербурга — если русские смогли пережить блокаду Ленинграда, то "никакая чума" их не одолеет. В ходе поездки автор статьи много общался с россиянами и сделал традиционный для многих иностранцев вывод о том, что русские женщины — самые красивые. В Москве он хотел побывать на службе в храме Христа Спасителя, однако не смог этого сделать из-за ограничения по количеству посетителей в здании. Однако количество людей в магазинах, в общественном транспорте и ресторанах показало иностранцу историю "упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".

И главная сила россиян в том, что они люди, а не компьютеры, считает Тененбом и добавляет, что до приезда в нашу страну он и не предполагал, что ему так понравится Россия.