"Профессиональный сосед" или бывший муж: рейдерские схемы

"Профессиональный сосед" или бывший муж. Несколько семей с маленькими детьми остались без жилья. Все истории, что называется, как под копирку – рейдеры выкупают доли в квартире после развода супругов, а потом выживают жильцов. Под ударом самая уязвимая и незащищенная группа – одинокие матери. Есть ли у них шанс вернуться домой?

Татьяна Пряхина словно от назойливых мух отмахивается от дежурящих на лестничной площадке женщин. Все они приходят сюда в надежде застать ее мужа – Дмитрия Пряхина, которого называют долевым рейдером.

"Почему ваш муж в других квартирах еще живет?! Он ко мне приходил двери ломать. Почему он приходил двери моему ребенку ломать?!" — возмущены женщины. По словам Татьяны Новиковой, именно Пряхин выселил ее вместе с детьми из единственного жилья: "Дочке 13 лет, сыну 10. Нам негде жить!"

А началось все с того, что после развода муж Татьяны Новиковой продал свою долю в общей квартире. Новый собственник не стал дожидаться решения суда о вселении. Cначала предложил выкупить у него долю по завышенной цене, а услышав отказ, просто взял квартиру штурмом.

"Бартенев, Пряхин и их подельники спиливали замки, ломали двери. Травили нас газовыми баллончиками, наносили травмы, ожоги", — вспоминает женщина.

В квартире, где сейчас вместе с женой живет Пряхин, до сих пор прописана Марина Гольтяева и ее 9-летний сын. После того, как Пряхин купил жилье у бывшего мужа Марины и стал единоличным собственником, других жильцов он сразу выставил на улицу. Дело в том, что еще до развода жилье было приватизировано на мужа Марины, а сама она получила лишь право бессрочного проживания. Женщина вспоминает: "Мы находились с сыном в отпуске, в отъезде. И гражданин Пряхин вскрыл самостоятельно двери, выкинул наши вещи, все наше имущество".

Подобных историй на счету Пряхина уже не меньше десятка. Марину Митрофанову и ее ребенка он несколько месяцев методично выживал из квартиры, подселяя "профессиональных соседей". Их Пряхин заселял по 8—10 человек и размещал на двухъярусных кроватях.

И каждый раз самовольные вселения Пряхина и компании проходят с молчаливого согласия, а то и в присутствии сотрудников полиции. Точно так же в присутствии людей в погонах вселялся в квартиру одинокой матери с детьми другой решительный долевой собственник – Олег Васильев. Уже несколько месяцев он откровенно выживает Наталью Ручьеву и ее детей, буквально оккупируя санузел. Почувствовав безнаказанность, Васильевы стали открыто угрожать. Звучали угрозы применить газовые баллончики, облить соседей кислотой — "вас выживу и все, а кислота у тебя на харе будет".

После очередного невмешательства полиции Васильевы от слов перешли к делу и начали избивать ребенка Ручьевой. Даже после того как врачи зафиксировали у ребенка побои и сотрясение мозга, полиция в дело не вмешалась, назвав случившееся "гражданско-правовыми отношениями".

В случае с Пряхиным сотрудники полиции тоже почему-то и слышать не хотят о том, что свидетельство о собственности не дает права вселяться в квартиру, если там живут другие люди. Впрочем, после выхода сюжета в программе "Вести", происходящим заинтересовались в Следственном комитете. Все детали скандальных эпизодов, пострадавшими в которых оказались женщины и несовершеннолетние дети, установят в ходе проверок.