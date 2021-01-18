Глава Роскосмоса поделился новым снимком "утопленной" при нем таксы

На своей страничке в Facebook руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил новую фотографию таксы Николаса.

Собака стала известна после того, как в декабре 2017 года бывший тогда вице-премьером РФ Рогозин показал посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу российские технологии жидкостного дыхания.

Собаку погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью, через несколько минут животное освоилось в новой среде и стало нормально дышать. После того, как таксу достали из резервуара, животное откашлялось. Однако когда запись эксперимента появилась в Интернете, многие усмотрели в нем проявление жестокости по отношению к собаке.

В ответ на критику Рогозин сообщил, Николас теперь живет у него дома. Кроме того Рогозин отмечал, что сам является собачником, и ему не нравятся такие эксперименты, но он осознает их необходимость для спасения человеческих жизней.

В новом сообщении о жизни Николаса рядом размещена фотография еще одной собаки. По словам Рогозина, немецкая овчарка Пончик работает "телохранителем" таксы. И обеих собак сейчас интересует, надолго ли пришли такие морозы.