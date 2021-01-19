В администрации США может появиться первый в истории трансгендер

Помощником министра здравоохранения США впервые в истории страны может стать трансгендер. Речь идет о Рейчел Левин. Ее кандидатуру предложил избранный президент Америки Джо Байден.

Будущий глава государства считает, что Левин сможет обеспечить устойчивое лидерство и необходимый опыт, что позволит пережить пандемию коронавируса, сообщает The Washington Post.

Сейчас потенциальный помощник министра возглавляет департамент здравоохранения Пенсильвании. Если ее кандидатуру одобрят, то она станет руководить ключевыми подразделениями и программами министерства здравоохранения.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. В США проходят приготовления к данному мероприятию. Не исключено, что во время торжественной церемонии могут быть устроены провокации. В связи с этим в Вашингтоне усиливается присутствие нацгвардейцев.