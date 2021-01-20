За 20 лет Азовское море может уничтожить три княжества Монако

По мнению ученых, в ближайшие 20 лет Азовское море может разрушить порядка 6,5 кв. километров земель. Это площадь в 3 раза превышает территорию княжества Монако, передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники Южного федерального университета и Южного научного центра РАН исследуют оползневые процессы уже несколько лет. За это время специалисты выявили не менее 40 потенциально опасных мест в зоне, где расположены более сотни социально значимых объектов. Примерная сумма ущерба может составить свыше 750 миллионов рублей.

Однако уже разработаны способы решения этой проблемы. Согласно международным стандартам на основе российского законодательства разработали модель и систему управления опасными техногенными и природными процессами в береговой зоне Азовского моря.