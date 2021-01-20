Версия: причина лавины в Домбае – новая горнолыжная трасса?

В эфире канала "Россия 1" обсуждают трагедию в Домбае. По предварительным данным, причиной схода снега на горнолыжную трассу стала работа противолавинной службы. Однако озвучивается и другая версия: ЧП произошло из-за строительства нового склона для спортсменов. Это предположение эксперты и гости обсудили в студии программы "Прямой эфир".

Версию о том, что сход лавины в Карачаево-Черкессии вызвала подготовка новой горнолыжной трассы, высказали местные жители. По предположениям, ее строительство могло быть не до конца согласовано или проходило без всех необходимых проверок со стороны экологов и других инстанций.

"Причиной стала прокладка горнолыжной трассы, которая была сделана без учета геологии земной породы, направления ветра и четкого проекта природной среды. Трасса прокладывалась без соблюдения ГОСТов, СНиПов (строительных норм и правил). За последние 50 лет не было схода лавин, все возникло из-за халатности в строительстве трассы", – зачитал Андрей Малахов формулировку версии.

Предположение в программе прокомментировал Лев Десинов – кандидат географических наук не раз занимался катастрофами и был экспертом в СК. Лев Васильевич призвал не делать поспешных выводов и соглашаться с версией или оспаривать ее отказался. Но высказался о ЧП в целом.

"Моя оценка событию – неправильные изыскательские работы (комплекс исследований местности перед постройкой объекта). К сожалению, в наше стране на горнолыжных курортах всегда изыскания проводятся очень плохо. И то, что именно в этом месте оказались здания, это, субъективно и предварительно считаю, вина изыскания – здесь нельзя было их строить", – оценил Десинов.

Сход лавины в Домбае произошел 18 января. По разным оценкам, около 10 человек пострадали про происшествии, один погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее в программе "Прямой эфир" появились очевидцы трагедии, супруги Ольга Николаева и Александр Симаков. Мужа и жену в числе первых вытащили из снежного плена – как развивались события в эпицентре происшествия, они рассказали Андрею Малахову.