Собкор ВГТРК: демократы хотят наказать Трампа

Большинство многолетних традиций инаугурации президента Америки были нарушены, но событие, которого так ждали все демократы США, наконец-то состоялось – Джо Байден приведен к присяге и вступил в должность президента США. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал корреспондент ВГТРК в Вашингтоне Александр Христенко.

Журналист отметил, что простым смертным не удалось попасть на церемонию, отчасти из-за ограничений по коронавирусу.

Собкор напомнил, что буквально две недели назад состоялся штурм Капитолия. "Сенаторы не закончили разбирательство по этому делу. От демократов звучат призывы – создать комиссию, чтобы преследовать и наказывать виновных", – уточнил Александр Христенко в эфире программы "60 минут".

Также безотлагательно американские сенаторы собираются на слушание для обсуждения импичмента Трампу. При этом у них есть еще одно срочное дело – нужно утверждать кандидатуры в администрацию Байдена, чтобы она как можно скорее заработала. "Поэтому многие сомневаются, стоит ли так торопиться с импичментом Трампа, поскольку сегодня – день Байдена", – подчеркнул в заключение собкор ВГТРК.