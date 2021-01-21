Адвокат 12 друзей Бахова: "Диванные прокуроры сядут на 15 лет"

Кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник взялась помогать компании ребят из смоленского Демидова, которые в трагическую апрельскую ночь 2019 года последними видели Влада Бахова. Выйдя на видеосвязь со студией телеканала "Россия 1" из Санкт- Петербурга, она изложила свой взгляд на сложившуюся сейчас ситуацию по делу о гибели подростка.

Выразив соболезнование маме и бабушке Влада, юрист попросила участников передачи "Прямой эфир" воздержаться от критики в их адрес: и ребята, и эксперты уже успели осудить родных Бахова за напряженные отношения в семье.

Юлия призналась, что когда друзья Влада обратились к ней за помощью, она, почитав Интернет, тоже приняла их за "золотую молодежь" и решила, что они и правда издевались над Баховым, а потом убили его. Однако когда она сама стала разбираться в обстоятельствах, то поняла, что мама и бабушка мальчика, ослепленные горем, стремились найти виноватых. И если бы последними его видели не ребята, то подозрения пали бы на отчима парня, с которым у того были очень плохие отношения.

А дальше в игру вступили "диванные прокуроры": они припомнили, что у одного из ребят отец работает в местной администрации, у другого – в полиции. И неважно, что у большинства остальных семьи обычные – простые и бедные. 12 ребят оказались в ситуации, когда им все время приходится оправдываться, а их при этом продолжают травить: присылают похоронные венки и фотографии будто бы облитой кислотой девушки. Да, подростки напились. Да, не всегда адекватно отвечали потом на вопросы о том, что произошло. Но делает ли их это убийцами? Нет!

"Друзья Влада прошли допросы в Следственном комитете, а враждебно настроенные блогеры продолжают требовать у них отчета о том вечере в лесу, – возмущается юрист. – Их по сути доводят до состояния самоубийства, а это деяние, совершенное группой лиц, само по себе является особо тяжким преступлением и по 110 статье карается лишением свободы на срок до 15 лет". Кроме того – об этом говорили и другие участники передачи – хейтеры из Интернета организуют сбор средств якобы на проведение независимого расследования гибели Влада, а сами присваивают эти деньги. Причем Юлия уверена, что родные Влада к этой преступной схеме отношения не имеют.

Не надо думать, что Следственный комитет плохо работает, говорит Вербицкая-Линник и напоминает, что дело Бахова находится на личном контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина. Нечестное или небрежное ведение расследование можно полностью исключить. Адвокат напомнила злобным "активистам", что в российском праве действует презумпция невиновности, и если СК не нашел в поведении ребят криминала, то домыслы "диванных прокуроров" просто смешны. Юрист призвала остановить волну ненависти, захлестнувшую ее доверителей, которые не побоялись сегодня прийти в студию и ответить на все вопросы. А также с осторожностью отнестись к заявлению эксперта о возрастной принадлежности найденных останков, которое ставит под сомнение гибель Влада Бахова.