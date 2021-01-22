Названа сумма обязательного взноса России в бюджет WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало сумму обязательного платежа для России за 2021-й год. Он будет превышать взнос Китая практически в два раза и составит 1 091 877 долларов.

Аналогичные России платежи должны будут совершить Франция, Великобритания, Италия и Германия. Китай же заплатит 561 288 долларов. Самые же крупные взносы должны будут сделать США (2 931 923 доллара), Япония (1 502 800 доллара) и Канада (1 465 962 доллара).

Напомним, что накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов права на использование национальной символики на международных турнирах в течение двух лет. В то же время WADA требовало аналогичное лишение россиян, но на четыре года.