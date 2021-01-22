IIHF начала обсуждать организацию чемпионата мира со Словакией

Международная федерация хоккея начала переговоры со Словацким союзом хоккея о проведении части матчей предстоящего чемпионата мира в Братиславе. Речь идет о тех играх, организация которых изначально планировалась в Белоруссии.

Об этом сообщил представитель словацкой организации Петер Яношик: "IIHF и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры о проведении в Братиславе матчей одной из групп чемпионата мира, ранее планировавшиеся в Минске", – цитирует его агентство РИА Новости.

"Сейчас идет подготовка документации и рассмотрение бюджета. Однако пока еще точно ничего не определено. Окончательное решение примет совет IIHF".

Напомним, что 18-го января IIHF объявила о том, что Минск не будет принимать матчи чемпионата мира в качестве одного из хозяев турнира. Вторым организатором мирового первенства является Латвия, которая заявила об уверенности в том, что может принять турнир в одиночку.

Однако президент IIHF Рене Фазель так не считает.