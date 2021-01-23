Новая волна коронамошенничества: что придумали аферисты

Новая волна коронавирусного мошенничества — аферисты пытаются нажиться на продаже несуществующих ковидных паспортов. В интернете небывалый всплеск таких предложений. По данным экспертов, только за первую половину января в сети появились тысячи подобных объявлений! В основном, липовые документы пытаются продавать через социальные сети.

Обилие восклицательных знаков и запугивания – мол, без такой бумаги никуда не уехать, а цена будет только расти. Она и сейчас не маленькая – аферисты просят в среднем 18 тысяч рублей. Новая нелегальная услуга появилась и на сайтах, где раньше предлагались справки об отрицательных тестах на коронавирус. У некоторых интернет-дельцов некий "ковидный паспорт" еще в разработке. Мы позвонили в одну из таких контор. Оказалось, что уже можно оставить предзаказ.

Мошенник обещает, что стоить паспорт будет 4,5 тысячи рублей без подтверждения и 9 тысяч с подтверждением. Аферист усыпляет бдительность потенциального покупателя: "Будут звонить по номеру на печати, попадут в больницу, якобы, к нашему специалисту. И в этом случае наш специалист подтвердит данную информацию о том, что такой-то и такой-то сдавал данный анализ в данной больнице". А если люди просто найдут телефон больницы и позвонят туда? От такого развития событий мошенники не страхуют.

Не страхуют такие липовые бумажки и от уголовной ответственности, если проверяющие распознают подделку. Тем не менее, раз есть предложение, растет и спрос, говорят в Роскачестве. Там провели подробный анализ тысяч объявлений мошенников, выделили самые популярные и опасные категории.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский поясняет: "Продают так называемые ковидные паспорта, которые не утверждены в России. И самое опасное – это попытки продажи вакцины. Даже если вы что-то купили, даже если вам пытаются поставить что-то, что называется вакциной, то скорее всего это не будет возможно. Так как мы знаем, условия транспортировки и хранения такой вакцины. А ведь важно соблюсти очень строгий и очень низкий температурный режим до – минус 70 градусов.

Объявления о продаже зарубежных вакцин обычно публикуют в даркнете – теневом сегменте интернета. Вот один из примеров: продавец анонимный, оплата только с помощью криптовалюты. В пересчете на рубли, аферисты просят за сомнительную ампулу около 100 тысяч рублей. Причем, сначала деньги, а потом посылка.

"Отправка по почте по предоплате – это серьезный фактор риска. Тем более, если вас просят перевести деньги на счет физического лица. Еще один фактор риска – таймер, который отсчитывает минуты и секунды до акции", — поясняет специалист в области информационной безопасности Александр Вураско.

Эксперты напоминают, что такие покупки очень опасны. В лучшем случае, покупатель получит пустышку. В худшем – потеряет деньги, а то и здоровье. Ведь неизвестно, что содержится в сомнительной ампуле. На территории России зарегистрированы только отечественные вакцины.

Не дремлют и зарубежные дельцы, которые пытаются нажиться на пандемии. В Британии, например, выставили на продажу "лучшее укрытие от коронавируса". Это подземный бункер, который был построен еще полвека назад для наблюдений за последствиями взрыва атомной бомбы. Как уверяют авторы публикации, убежище аскетичное, но надежное. На глубине более четырех метров есть двухъярусные кровати и биотуалет. Желающих приобрести столь странную защиту от инфекции пока не нашлось.