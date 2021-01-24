Пирамида рухнула, афера раскрылась: в Нижегородской области арестовали "влюбленную банкиршу"

Турецкий курорт за счет обманутых пенсионеров. В Нижегородской области арестовали "влюбленную банкиршу". Так местные жители прозвали управляющую банком, которая якобы оформила кредиты на своих знакомых и соседей (в основном это были пожилые люди) и сбежала с чужими деньгами к жениху-иностранцу. Но, как часто бывает в турецких сериалах, красивая жизнь длилась недолго. Место под солнцем пришлось сменить на камеру в изоляторе.

Этот автозак у городского суда небольшого города Павлово Нижегородской области ждали десятки людей. Внутри спецавтомобиля – банкирша Ольга Барышева. Она, предположительно, собрала барыши с местных жителей и мечтала устроить себе райскую жизнь на побережье Турции. Но пока приходится кутаться в красный пуховик с мехом, теплые шарф и шапку. В таком виде роковая брюнетка и предстала перед глазами обманутых людей.

Ольга Барышева – управляющая Павловским отделением "Почта Банка". Сейчас – обвиняемая в крупном мошенничестве. Дама, скованная наручниками, в сопровождении четырех полицейских спокойно шла по коридору суда, где рассматривали вопрос о продлении ареста. Она хранила молчание и все время смотрела в одну точку.

Взглянуть в глаза Барышевой в этот день хотели почти 50 обманутых семей. Среди них – и пенсионеры Денисовы. После того, как они стали жертвами аферы, здоровье пожилых людей пошатнулось. Несколько месяцев назад Денисовы решили отремонтировать дом. Обратились за кредитом в полмиллиона рублей к своей знакомой – руководителю местного отделения "Почта Банка" Ольге Барышевой. Та, по словам пенсионеров, рассчитала проценты, навязала страховку – еще 180 тысяч – и расписала ежемесячный платеж. Но Денисовы такую сумму не потянули и от займа отказались. А позже им стали приходить счета на оплату кредита.

"Ничего мы не получали, ни копейки. Никто нам ничего не дал. Нам надо платить ежемесячно, иначе будут штрафные санкции", – объясняет пострадавшая Валентина Денисова.

На удочку хитрой банкирши попали и ее соседи. Алексей Кузин просил кредит на 35 тысяч рублей, его жена Ирина – на 200 тысяч. Деньги семья получила, но потом неожиданно выяснилось, что их общий долг по договору – больше миллиона рублей без учета процентов. Разницу Ольга Барышева, судя по всему, забрала себе.

После новости о кредите на миллион Алексей Кузин пережил два инсульта. В долговую яму банкирши угодили и пенсионеры, и молодые люди, и даже ее собственные родители.

По версии следствия, Барышева оформляла кредиты на своих друзей и знакомых. В анкете для банка она сознательно завышала сумму займа. Клиентам отдавала их часть, а остальное забирала себе. Барышева получала барыши, даже если люди вообще отказывались от кредита. На них уже висел долг.

Поначалу Барышева сама выплачивала недостачу. За счет новых клиентов погашала разницу долга старых. Но, когда вереница знакомых и друзей закончилась, закончились и платежи. Пирамида рухнула, афера раскрылась.

"Начиная с 30 октября 2020 года, в межмуниципальный отдел ОМВД России Павловский поступают сообщения граждан о том, что сотрудница одного из кредитных учреждений совершила в отношении них мошеннические действия. Следствием установлена причастность жительницы Павловского района к совершению мошеннических действий в отношении граждан с использованием служебного положения", – говорит старший референт ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Екатерина Шишканова.

Это кадры задержания Ольги Барышевой в конце ноября 2020 года. Полицейские перегородили банкирше выезд на одной из улиц Павлово. По некоторым данным, она собиралась улететь из России и отправиться к новоиспеченному мужу – гражданину Туниса. Молодожены сыграли свадьбу в августе 2020 года в Турции. Знакомые Барышевой рассказывают, что роковая брюнетка познакомилась с иностранцем в Интернете. Через несколько месяцев – на первом же свидании – они поженились. Теперь неясно, то ли это был хитрый план побега, то ли банкирша просто пересмотрела турецкие сериалы и пыталась построить свою сказку за чужой счет.

Всего, как полагает следствие, Барышева присвоила около 20 миллионов рублей. По решению суда ближайшие два месяца она проведет под арестом. Общаться с прессой банкирша не пожелала и своему адвокату не велела.

"Моя подзащитная не желает, чтобы я выступал перед средствами массовой информации", – заявил адвокат Ольги Барышевой Владимир Лазарев.

Адвокат предполагаемой мошенницы Владимир Лазарев – личность в Павлово известная. Год назад он возглавлял следственное управление местной полиции. А потом, видимо, решил не ловить преступников, а защищать их. Потерпевшие опасаются, что Барышева может избежать наказания. Вдруг кто-то из полицейских не захочет идти против бывшего начальника.

"В связи с этим мы подозреваем коррупционную составляющую, возможное давление на следствие, так как все следователи следственного отдела являлись его подчиненными. Поэтому мы, потерпевшие, обращаемся к руководству МВД Нижегородской области генерал-майору Арсентьеву с тем, чтобы он взял уголовное дело по мошеннице Барышевой под свой личный контроль. Также просим помощи у министра МВД Колокольцева", – комментирует случившееся пострадавшая Регина Клепикова.

Пока Барышева находится под следствием, ее рабочее место в банке пустует.

"Ольга Барышева сидела здесь за своим ноутбуком и осуществляла все эти операции. Как вы видите, ноутбука сейчас нет, он изъят следствием", – отмечает управляющий Нижегородским областным центром АО "Почта Банк" Александр Шульга.

Жители города Павлово недоумевают – как Барышевой удавалось оформлять большие кредиты на людей с маленькими доходами? В руководстве "Почта Банка", где работала обвиняемая, объясняют: их сотрудница завышала сумму доходов потенциальных заемщиков. А еще использовала электронную подпись. За кредитами в отделение банка приходили знакомые Барышевой, которые доверяли ей свои пароли и коды доступа.

"Они брали кредиты в нашем или другом банке и прекрасно их выплачивали без каких-либо просрочек. Твоя кредитная история является основополагающим фактором. Как мы сейчас рекомендуем поступать: если ты брал определенную сумму, ты плати на нее, если ты считаешь, что остальное – это не твоя часть, а накрученная мошенницей. В конце мы разберем этот кейс и, я думаю, урегулируем любую ситуацию", – подчеркивает PR-директор "Почта Банка" Ольга Очеретина.

Обманутых клиентов хитрой брюнетки с каждым днем становится все больше. Их может быть около сотни человек. Люди все еще надеются вернуть свои деньги, ведь им так не хочется платить по чужим счетам.