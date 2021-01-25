В американской армии теперь могут служить трансгендеры

Новоизбранный американский президент Джо Байден подписал указ, который разрешает трансгендерам служить в армии. В заявлении Белого дома отмечается, что гендерная идентичность не может быть препятствием для воинской службы, а сила США заключается в их разнообразии.

Стоит отметить, что в Америке и ранее трансгендерам было разрешено служить в армии. Это произошло при Бараке Обаме. Но такое явление не понравилось Дональду Трампу — он заморозил набор солдат подобного плана.

Теперь же Джо Байден вновь разрешил трансгендерам быть военными. Он уже подписал соответствующий исполнительный указ, сообщает Белый дом.

Ранее новоизбранный глава США уже порекомендовал на пост помощника министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин.