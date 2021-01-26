В московском регионе ожидается сильный ветер и гололедица

В столичном регионе ожидается облачная погода с порывистым ветром и небольшими осадками.

Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в столице будет тепло – от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье ноль – плюс три. При этом будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах возможна гололедица​​​. Водителям рекомендовано парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также строго соблюдать скоростной режим. Пешеходам советуют ходить по дорогам аккуратно, а пожилым людям лучше использовать трость.