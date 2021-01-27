Суд Петербурга признал виновным гражданина Алжира в участии в беспорядках 23 января

Гражданин Алжира привлечен к административной ответственности за участие в нарушении общественного порядка решением Московского районного суда Санкт-Петербурга.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, студент Амин Аддун был оштрафован на 10 тысяч рублей, согласно 1 пункту статьи 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Гражданин африканского государства вину не признал и рассказал, что не знал ничего про митинг. "Стоял у метро, ждал жену", — утверждал он. По его словам, в тот день мимо промчались молодые люди, за которыми гнались полицейские, и его спутали с одним из беглецов.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение, что версия Амина Аддуна не соответствует действительности.