Вся страна воспринимала Василия Ланового как воплощение офицерства

Умер народный артист СССР Василий Лановой. В начале года он попал в московскую больницу с коронавирусом. Сегодня утром были сообщения, что Ланового перевели в реанимацию. К вечеру артисту стало хуже. Попытки врачей спасти его, увы, оказались тщетны. Василию Лановому было 87 лет. Слава пришла к нему после съемок в картине "Алые паруса". Потом зрители увидели и полюбили его роли в "Офицерах", "Анне Карениной" и многих других фильмах.

Василий Лановой в последнее время много болел, свое 87-летие встретил в реанимации, но все до последнего надеялись на выздоровление любимого артиста.

Театр Вахтангова уже отменил ближайшие спектакли с участием Василия Ланового, прежде всего его любимую постановку, которая всегда шла с аншлагом. В "Посвящении Еве" Лановой играл главную роль – писателя, уединившегося на острове.

Призыв Ланового отметить День Победы онлайн был снят нашими журналистами 2 мая 2020 года.

"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите на балкон, выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защищал мирное небо".

Эти кадры сняты в 2019 году. Бессмертный полк идет по Москве, и в первых рядах полка – Василий Лановой с портретом матери .

"Я вспоминаю 24 июня 1945 года. Мы, мальчишки, пробрались сюда после Парада Победы. Мы шли, и погода была такая же, и такая же радость".

Сейчас сложно представить – Василий Лановой отказывался сниматься в роли Варравы в легендарном фильме "Офицеры" режиссера Владимира Рогового, не понравился сценарий. Потом решил играть не историю героя, а шире – романтизм русского офицера. Играть служение как главную составляющую человеческой сути.

Эта роль изменила самого артиста. Он стал настолько ассоциироваться с образом, который создал, что его уже много десятилетий вся страна воспринимает как воплощение офицерства, как бессмертного не стареющего героя всех отечественных войн. Памятник "Офицерам" установили – лепили с него. Невозможно забыть и лирическую линию. Так сыграть настоящую любовь без единой любовной сцены.

Родное село Ланового – Стримба в Одесской области – в 1941 году было оккупировано немцами. Однажды фашист дал ради развлечения очередь над головой семилетнего Васи, и он потом заикался. Учитель в школе запирал изнутри дверь, тайно читал детям "Как закалялась сталь" Островского. Эти уроки сформировали его взгляды. Пройдет 15 лет и молодой выпускник Щукинского училища Лановой убедит режиссеров Алова и Наумова – Павку Корчагина он сыграет лучше других.

"Я когда увидел его, сразу сказал, что буду играть в этой картине, потому что это для себя самого совершенно особенная история. "Как закалялась сталь", что мне прочитали еще в юности".

Обладатель невероятной фактуры героя любовника, прекрасно сложенный, с жгучими южными глазами он создал галерею красавцев от сказочного Грея в "Алых парусах", о котором мечтали все девушки Советского Союза и до щеголеватого Шервинского из "Белой гвардии".

Режиссерам было с ним не просто – упрямый, он стоял на своем. В фильме "Война и мир" не хотел играть Анатоля Куракина, заставил Бондарчука включить в картину эпизод, где Анатолю отнимают ногу. И это сильнейшая сцена фильма.

"Люблю я это дело. Всю жизнь, начиная с самодеятельности. Я в театре шестьдесят лет".

В его творческой жизни театр был важнее, он всю жизнь был верен родному Вахтанговскому. Выходил на сцену, и в зале был вздох восхищения.

Поклонники и поклонницы – вся страна. И он буквально носился из одного города в другой с патриотическими программами, творческими вечерами. Говорил: "Я стихи Пушкина могу читать восемь часов подряд". Он никому не мог отказать, особенно в День Победы. Знал – зрители ждут.

Как и его герой Варрава, Василий Лановой прежде всего был образцом служения.