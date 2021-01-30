"Хвалебные планерки Зеленского", антирусская риторика, ЛГБТ-пропаганда: о ситуации на Украине

Владимир Зеленский призвал Европейский союз способствовать переговорам Киева с поставщиками вакцины от коронавируса. При этом у граждан накапливается все больше вопросов к своему президенту.

Эти еженедельные видеоролики, которые записывает Зеленский по результатам, как он говорит, плодотворной и тяжелой работы его правительства за неделю, в народе прозвали не иначе как "хвалебная планерка Зеленского". Сам себя не похвалишь – никто не похвалит.

"Почти завершилась уже эта неделя. Можно назвать ее неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Некоторые СМИ продолжают об этом молчать или говорить на белое – "черное". Поэтому я продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и победе Украины", – отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Так, к своим победам Зеленский отнес установление предельной цены на газ для населения – почти семь гривен. Мол, монополисты теперь не смогут греть руки на украинской газовой горелке и диктовать цены, как это было раньше. Однако эксперты уверены – инициатива долго не протянет. Уж очень многих игроков украинского газового рынка коснутся эти ограничения.

Смена президента в США – это, несомненно, важнейшее событие для Украины. Как же – уходит тиран Трамп, приходит старый друг Джозеф. По этому случаю, видимо, Байдену решили преподнести своеобразный подарок. Украинские ученые заинтересовались родословной нового президента США и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Так увлеклись, что в итоге оказалось, что глава Белого дома связан родственными узами аж с Владимиром Мономахом и, соответственно, с его сыном – Великим князем Киевским Мстиславом Владимировичем. Сенсация тут же стала чуть ли не главной темой украинских выпусков новостей.

"К сожалению, сейчас находятся такие деятели, которые сочиняют теперь уже Байдену его биографию. Наверное, Байден очень удивится, когда узнает, что его предки были казаками. Вероятно, именно те, которые копали Черное море, а из отвалов делали Карпатские горы. Все это очень печально, потому что с этим вопросом надо обращаться не к экономистам, политологам или историкам, а надо обращаться в Кащенко. Там все-таки люди профессиональные", – отмечает политолог Александр Дудчак.

Переезд старого друга Байдена в Белый Дом вселил в украинских политиков небывалую доселе дерзость, говорят эксперты. Так, например, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не намерен официально принимать пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых собирались отпустить при посредничестве главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. По словам экс президента Украины, республики должны освободить удерживаемых в одностороннем порядке, а проводить обмен пленными Киев намерен только в устоявшемся формате, без участия переговорщика Медведчука.

"Скорее всего, либо уже прошла команда сворачивать взаимоотношения, либо, как это часто бывает, украинское руководство решило выслужиться заранее, чтобы показать Байдену, что мы, мол, всегда готовы вам верно служить. Любой из этих вариантов все равно привел к тому, что мы с вами видим: это попытка отодвинуть Медведчука, попытка перевести повестку из повестки налаживания отношений в повестку жесткой как минимум политической конфронтации", – комментирует ситуацию эксперт Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

Заметно ожесточается и антирусская риторика. Проблема русского языка на Украине переходит уже в открытый конфликт. Так, в Днепре в образовательной средней школе учительница 2 класса Виктория Жданова (в обыденной жизни – рьяный сторонник праворадикальных и националистических движений) провела так называемый урок ненависти. Педагог рассказывала детям в рамках учебной программы, что любой человек, который не говорит по-украински, — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли". На просьбы сменить риторику на более миролюбивую учительница пригрозила родителям сообщить куда надо об их непатриотических взглядах. Руководство школы учительницу лишь поддержало.

"Зеленский постепенно превращается в "Порошенко 2.0". И, конечно, в свете того, что в США демократы пришли к власти, Киев будет все больше использовать антироссийскую внешнеполитическую риторику. Поэтому будут тормозиться вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами", – отмечает политолог Иван Мезюхо.

Если русский язык на Украине приравнивается к чему-то враждебному и чуждому, то европейские ценности при молодой власти и американской поддержке на Украине встречают с распростертыми объятиями. Так, министерство культуры Украины и государственное учреждение "Украинский институт книги" за бюджетные средства приобрели издание книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", которая была издана на украинском языке и оформлена в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений. Детям от 5 лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой.