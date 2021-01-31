Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице

В Москве на этой неделе в очередной раз смягчили ограничения. Произошло это благодаря тому, что в статистике заболеваемости коронавирусом наметились изменения в лучшую сторону. Означает ли это, что эпидемия пошла на спад? Какова ситуация с коллективным иммунитетом? И как москвичи переносят вакцинацию?

Ещё один шаг на пути к привычной, докоронавирусной реальности. В Москву вернулась ночная жизнь. Барам, ресторанам и кафе разрешено работать в привычном режиме. Столичные компании могут вернуть сотрудников с удалённой работы в офисы. Цифры заболеваемости от недели к неделе опускаются. И, судя по всему, динамика эта – устойчивая.

"Будем надеяться, что это стабильный тренд на улучшение ситуации – серьёзный спад заболеваемости, спад количества людей, которые госпитализируются. Что позволяет нам какие-то решения принимать по ослаблению режима. Надо, конечно, осторожно относиться к открытию или отмене тех ограничительных мер. Поэтому мы делаем это постепенно. В первую очередь, конечно, отменяем те меры, которые касаются напрямую экономки города. Но делаем всё-таки взвешенно, с оглядкой на то, чтобы не нарушить хрупкое равновесие или хрупкую динамику улучшения. Видя то, что происходит в других странах, это, конечно, вызывает тревогу. Дальше будем смотреть по ситуации", – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Цифры госпитализации за последний месяц тоже снижаются. Вместе с ними снизилась и нагрузка на больничную сеть. С пятницы пять стационаров, принимавших пациентов с коронавирусом, переведены в обычный режим работы. Это больницы Иноземцева, Юдина, пятьдесят первая, центр наркологии и два корпуса больницы Спасокукоцкого.

"У нас загрузка достигала 14 тысяч коек. Сейчас мы ушли на отметку ниже 10. 4 больницы закрываются на санитарную обработку, чистку, приведение в порядок и будут находиться в резерве. В случае необходимости мы их будем также включать в работу. Если не будет такой необходимости, будем дальше переводить в плановую работу. Резервные госпитали продолжают свою работу. Мы их не закрываем. Они будут в горячем резерве, будут всегда. И я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они вот всегда нас страховали", – пояснил Сергей Собянин.

Москва продолжает наращивать коллективный иммунитет. Как за счёт переболевших, так и за счёт тех, кто привился.

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело. Многие, правда, об этом и не знают. Но многие знают. Многие обращались в поликлиники. У них есть официальные диагнозы. Или обращались, там, в частные клиники к каким-то частным врачам. Так или иначе, значительное количество людей знает о своей болезни. Поэтому вот те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла. Об этом говорят и врачи. Об этом, самое главное, говорит наша статистика. Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы огромной, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%. Это говорит, что иммунитет сохраняется после болезни достаточно долго. Лучше, может быть, подождать, до лета, до осени, чтобы уже к осеннему сезону подготовиться. На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек. Больше 300 тысяч привилось уже", – рассказал мэр Москвы.

Москвичей просят соблюдать действующие меры. И внимательно относиться к своему здоровью. Кстати, проверить его и сдать экспресс-тесты и анализы можно в медицинском кабинете нового флагманского центра "Мои документы". Он – пятый по счёту в Москве – открылся на этой неделе в Нижегородском районе столицы.

"Помимо районных МФЦ, маленьких, мы стараемся в округе создать большой крупный МФЦ рядом с транспортно-пересадочным узлом, в крупном торговом центре. И там весь набор дать услуг, которые оказывают и город, и федеральные органы власти. Начиная от простого, выдачи документов, ЗАГСа, заканчивая поиском работы или, постановкой на учёт машины или выдачи прав и так далее и тому подобное. В том числе даже оказание услуг малому бизнесу, консультации юристов, нотариусов", – сказал столичный градоначальник.

Флагманские центры востребованы у жителей и других районов. Добираться до этого МФЦ на Рязанском проспекте удобно – рядом большой пересадочный узел: станция метро "Нижегородская", МЦК, платформа "Карачарово" Горьковского направления. Обслуживать в новом филиале будут до тысячи посетителей в день.