Пациент набросился с ножом на врача в больнице в Приамурье

Налегающий на алкоголь и наркотики житель Амурской области напал с заточкой на врача больницы, сообщили в СКР. Подозреваемого в покушении на убийство взяли под стражу.

Едва не обернувшийся трагедией случай произошел в минувшую субботу, 30 января, в больнице в Свободненском районе. Что спровоцировало 32-летнего мужчину, ранее судимого за кражу, взяться за оружие, не уточняется. Врач получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован.

Злоумышленник скрылся с места, задержали его уже дома. В момент нападения, по предварительным данным, он был нетрезв. Суда подозреваемый будет дожидаться в изоляторе.