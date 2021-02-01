Прямой эфир со звездой "Склифосовского" Максимом Авериным на платформе "Смотрим"

1 февраля в 21:20 на канале "Россия 1" стартует новый, 8-й по счету сезон сериала "Склифосовский". Завтра, 2 февраля, в 18:40 по московскому времени на связь с поклонниками выйдет Максим Аверин – исполнитель роли хирурга Олега Брагина и главная звезда телесериала. Только на медиаплатформе СМОТРИМ он расскажет о своей жизни, планах, раскроет некоторые факты о съемках сериала, а также пообщается на другие темы.

В восьмом сезоне "Склифосовского" Олегу Брагину предстоит борьба с тяжелой болезнью, о которой стало известно в седьмом сезоне. Но герой Максима Аверина – сильный, мужественный и выносливый человек с огромной жаждой жизни. Выпавшие на его судьбу несчастья лишь укрепляют его дух.

45-летний Максим Аверин – актер театра и кино, телеведущий и режиссер. Он является заслуженным артистом Российской Федерации. На счету Аверина – десятки ролей в известных российских фильмах и сериалах.

Медицинская драма "Склифосовский" была запущена в 2012 году. Многосерийный фильм рассказывает о напряженных трудовых буднях неотложки при легендарном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (Склифа) . Производителем сериала выступает кинокомпания "Русское" при поддержке телеканала "Россия 1". На данный момент (без учета 8-го сезона) зрители увидели 144 серии "Склифосовского", вошедшие в семь предыдущих сезонов.