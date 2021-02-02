Мать объяснила, почему бросила новорожденную дочь в клумбе

Героиня нового выпуска "Прямого эфира" – Майя Цветкова из Кишинева. 46 лет назад ее новорожденной нашли в клумбе около детского дома, поэтому женщина и получила "цветочное" имя. Много лет она обращалась в издания и редакции, чтобы найти биологическую семью, но получала отказы. На канале "Россия 1" обратили внимание на историю Цветковой и помогли ей встретить сестру Татьяну и мать Екатерину Теслару. Последняя объяснила, почему бросила еще грудную дочь.

"Я тебя не оставила, это моя сестра", – с такими словами Екатерина обратилась к вновь обретенной дочери. По словам женщины, бросить ребенка ее вынудила семья. Мать Теслару была другой веры, потому беременность дочери стала для нее позором. Вмешалась старшая сестра Екатерины. Она велела молодой матери взять малышку под предлогом поездки в больницу, а в городе заставила оставить девочку на улице.

"Она куда-то меня повела и говорит: "Оставь ребенка здесь". Я оставила, и мы пошли. А следом ее забрали. У меня на душе было очень тяжело. Но искать где?" – призналась Теслару в программе Андрея Малахова.

Екатерина в студии раскрыла некоторые детали рождения Майи: ее настоящее имя – Света, так женщина успела назвать новорожденную. Но свидетельства и документов у нее нет, как не было и информации о том, кто забрал и куда поместил ее дочь. Теслару уверяет, что пыталась отыскать малышку, но сестра отказывалась отвечать на ее вопросы.

Свое мнение высказала и Елена Никитина, сестра Теслару. Слова родственницы она опровергает: по ее версии, сама Екатерина бросила малышку, как бросала и других своих детей. "Гулящая она женщина! Я забрала ребенка? Что за бред? Я не знала, где и когда она родила", – заявила Елена.

Как бы то ни было на самом деле, Майя Цветкова простила мать и вместе с ней отправилась знакомиться со своими сестрами. Как прошла встреча родственников, показали в "Прямом эфире".