Теперь на электричке. Водитель из Ессентуков за подозрительность лишился прав

Полицейскими был остановлен автомобилист, ведущий себя подозрительно на одной из дорог города Ессентуки, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В краевом управлении ГИБДД заявили, что инцидент произошёл 2 февраля. Инспекторы заметили водителя отечественного автомобиля со странной манерой вождения. Мужчине было предложено в наркодиспансер. Тем не менее от процедуры от отказался.

Против него был составлен административный акт по статье "Невыполнение законных требований уполномоченного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения".

Задержанного особенно расстроит тот факт, что автомобиль в подобных случаях направляют на штрафстоянку. Домой он поехал на электричке.

Водителю грозит лишение прав управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.