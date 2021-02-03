Оппозиция: Зеленский попал в политическую яму, из которой не выбраться

Закрытие сразу трех украинских телеканалов Владимиром Зеленским для многих граждан Незалежной в одночасье превратило президента в преступника, поправшего Конституцию. Как подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1" депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, в данном случае налицо системные нарушения закона со стороны власти.

"Это еще одно доказательство подконтрольности Зеленского и "Слуг народа" третьим силам", – уточнил депутат Рады, добавив, что таким образом идет системное давление на оппозицию со стороны американского Госдепа.

Г-н Кива считает, что в истории с закрытием телеканалов Зеленский – исполнитель, подталкиваемый Вашингтоном в политическую яму, из которой ему уже никогда не выбраться.

При этом политик заверил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет бороться в интересах Украины и ее граждан. "Нам не заткнуть рот. Мы будем отстаивать право говорить правду в своей стране", – добавил он.

Между тем г-н Кива обратил внимание, что на вопиющее нарушение закона президентом никакого осуждения в Верховной раде не прозвучало. "Это объясняется тем, что сегодня в Незалежной парламент является марионеточным. Верховному Совету Украины необходима полная перезагрузка власти и создание нового парламента", – отметил он в эфире программы "60 минут".

По словам депутата Рады, действующая власть, видя, как укрепляется оппозиция и растут рейтинги у ее лидера, испугались и пошли на беспрецедентные меры – закрыли телеканалы, которые говорили правду. "Это еще раз показывает их слабость и приближающийся конец", – заключил г-н Кива.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский без решения суда объявил о санкциях сроком на пять лет против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца – депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Однопартийцы Козака в связи с этим инициировали процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому.

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