Новосибирский Хатико дождался встречи со своим хозяином

Новосибирский Хатико встретился с хозяином спустя месяц разлуки. Оказалось, что все это время мужчина не прекращал поиски своего домашнего питомца. На собаке был ошейник с адресом, но он потерялся. Пса нашли волонтеры, хозяин незамедлительно приехал за ним.

Замерзшую и покусанную собаку нашли у железнодорожной станции "Новосибирск-Южный" в начале января зоозащитники. Пес провел там не менее трех дней. В крайне тяжелом состоянии его забрали в ветклинику. Врачи диагностировали огромный абсцесс, образовавшийся от покусов бродячих собак, щеки были распухшие, поэтому пациенту дали кличку Хома. Каждый день травмированному псу проводили инфузионную терапию и санацию ран.

"Параллельно с процессом лечения, волонтеры активно распространяли информацию о поиске хозяина собаки. Очевидно, что раньше о Хоме кто-то хорошо заботился. Пёс был очень ухоженный", – сообщили в зоозащитники.

Хозяин нашелся в начале февраля, передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Узнав о произошедшем, он сразу приехал в центр домашних животных и забрал Хому для дальнейшего лечения уже дома.

"Мы часто сталкиваемся с фактами, когда хозяева отказываются от молодых и здоровых животных по каким-то непонятным причинам. А в этой истории видим прямо противоположные чувства и поступки. С подобными историями мы встречаемся редко, оттого они ценнее и радостнее", – отметили в центре.

Отметим, что настоящая кличка собаки Гром, и на потерявшемся ошейнике она была указана. Зоозащитники советуют хозяевам по возможности чипировать домашних питомцев, а также прикреплять к ошейнику адресник.