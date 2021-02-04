В Ульяновске ликвидируют последствия снегопада

В Ульяновске на протяжении всего дня устраняли последствия мощного циклона, который принес в регион штормовой ветер и снегопады. Город замело так, что машины во дворах превратились в сугробы. Несмотря на все усилия коммунальщиков, некоторые районы все-таки останавливались в пробках, пишет ГТРК "Волга".

В Ульяновск пришел Средиземноморский циклон, он принес потепление и нескончаемые осадки в виде мокрого снега. Чтобы расчистить главные улицы города и области на дороги вышли почти 400 единиц уборочной техники.

Для некоторых водителей, которые в разгар стихии оказались в дороге, время в пути увеличилось вдвое. В снежном плену оказались даже медики. Из полуметрового сугроба машину скорой помощи выталкивали школьники.