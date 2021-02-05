Мошенник поменял пенсионеру настоящие деньги на купюры "банка приколов"

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении 79-летнего пенсионера, об этом в пятницу. 5 февраля, сообщили в МВД России.

Как выяснили полицейские, 59-летний аферист попросил у пожилого петербуржца помочь ему с разменом крупных купюр. Жертва согласилась и получила "деньги" из "банка приколов" вместо настоящих платежных средств.

Добычей злоумышленника стали десять тысяч рублей. Стражи порядка установили, что фигурант, ранее судимый по статье о мошенничестве, причастен еще к двум аналогичным эпизодам, совершенным в последние месяцы.